"التجمع الإعلامي" و"وزارة الصحة" يبحثان التعاون المُشترك

بحث التجمّع الإعلامي الفلسطيني ووزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء، سُبل التعاون وتنفيذ أنشطة وبرامج ومشاريع إعلامية تدريبية مشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال "التجمّع الإعلامي" وفدًا من وزارة الصحة، بمقره الرئيس بمدينة غزة.

وكان في استقبال وفد الوزارة، رئيس "التجمع" علاء سلامة، ونائبه أنس بركة، ومسؤول العلاقات العامّة قاسم الأغا، ومسؤولة لجنة الإعلاميات أمل الحجّار.

وترأس وفد "الصحة" مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام د. أشرف القدرة، كما ضم الوفد كل من مسؤولة التدريب والتطوير زينب عودة، ومسؤول التحرير والصياغة والانتاج المرئي نور الدين عاشور، وعدد من مسؤولي الوحدة.

وفي مستهلّ كلمته عبّر "القدرة" عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بالعلاقة التي تجمع وزارة الصحة ممثلة بمكتبها الإعلامي، مع التجمع الإعلامي الفلسطيني.

وأكّد على أهمية التواصل والبحث المستمر مع الأجسام والمؤسسات الصحفية والإعلامية كافّة، من أجل إيجاد نقاط التقاء مشتركة تُعزّز من العمل، وتُشكّل رافعة حقيقية للارتقاء بمفردات وأدوات العمل الإعلامي.

وقال: "إن وزارة الصحة، ووحدة العلاقات العامة والإعلام فيها، تنظر إلى تلك الأجسام والمؤسسات على أنها شريك أساسي في تحقيق رسالة إعلامية، تعمل على تعزيز ثقة المواطن بالخدمات الصحية، وتعكس مدى جهود الوزارة من إدخال خدمات صحية جديدة، كالجراحات التخصصيّة، أو مشاريع التطوير والتأهيل، أو بناء قدراتنا الطبية الوطنية".

وعبّر مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تعزيزًا للعمل الإعلامي بين الوزارة والتجمّع الإعلامي، خصوصًا في مجال التدريب والتطوير، ضمن بروتوكول تعاون مشترك يضمن تحقيق مخرجات تنعكس إيجابًا على جودة المنتج الإعلامي للوزارة، وصورتها أمام المجتمع.

في المقابل، رحّب رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني علاء سلامة بالوفد الزائر من وزارة الصحة برئاسة د. أشرف القدرة، مثمنًا تعاون الوزارة في تسهيل المهام الصحفية كافّة، ووضع المعلومة المهنية في متناول الصحفيين، بما يخدم الرسالة الإعلامية الوطنية.

وأبدى "سلامة" استعداد "التجمع الإعلامي" البدء في صياغة بروتوكول تعاون إعلامي مع وزارة الصحة، يتضمن تنفيذ أنشطة وبرامج ومشاريع تدريبية مشتركة، واستئناف العمل الإعلامي بينهما.

وجدّد التأكيد على أن التجمع يحمل رسالة وفاق ووَحدة، ويركزّ على أهمية الانفتاح مع الكل الصحفي بمختلف التوجهات والانتماءات السياسية، على قاعدة الأهداف المهنية للإعلاميين والصحفيين، وتقديم كل ما من شأنه أن يمكنهم من تأدية رسالتهم الوطنية السامية بالشكل الأمثل.

وفي ختام الزيارة، قدّمت وزارة الصحّة درعًا تكريميًا لـلتجمع الإعلامي الفلسطيني؛ تقديرًا لدوره المُميّز في خدمة المسيرة الصحفية والإعلامية، واصطفافه الدائم إلى جانب الصحفيين والإعلاميين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.