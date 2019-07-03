ماليزيا تدين افتتاح نفق "إسرائيلي" جنوب المسجد الأقصى

أدانت ماليزيا إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فتح نفق جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، واصفة هذا الإجراء بغير المقبول.

وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله، في تصريح صحفي، الأربعاء، إن قرار "إسرائيل" الأحادي حول افتتاح نفق أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى غير مقبول.

وأضاف الوزير عبد الله، أن حكومة بلاده تدين قرار "إسرائيل" الأحادي وأن هذا الإجراء يجب أن يتم بالتشاور مع الفلسطينيين.

وأشار إلى أن بلاده لا تتغاضى عن ما تفعله "إسرائيل"، وأنها تقف إلى جانب الفلسطينيين، وأن إجراءات "إسرائيل" هذه تضر بعملية السلام.

والأحد، شارك كل من السفير الأمريكي لدى "إسرائيل"، ديفيد فريدمان، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في مراسم افتتاح النفق المذكور.

ويمر النفق ببلدة سلوان وتم افتتاحه في ظل إجراءات أمنية مشددة وإغلاق كامل للبلدة.

ويمتد الطريق بين بركة سلوان التاريخية وأسفل المسجد الأقصى وباحة حائط البراق (الحائط الغربي للمسجد).

ويقول الفلسطينيون إن "إسرائيل" تكثف أنشطتها لمحو هوية القدس وتهويد المدينة، التي يتمسكون بها عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للقدس.