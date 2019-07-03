"ألف علامة استفهام" بعد إعلان التشكيلة المثالية لأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الأربعاء، تشكيلته المثالية لمنافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

ولفت في التشكيلة غياب محمود حسن "تريزيغيه" الذي برز مع منتخب الفراعنة، ومبارك بوصوفة الذي اختير مرتين أفضل لاعب مع المغرب، ما أثار انتقادات عبر مواقع التواصل.

ولفت أداء تريزيغيه لاعب قاسم باشا التركي في مركز الجناح الأيسر للفراعنة، فسجل هدف الفوز في المباراة الأولى على زيمبابوي (1-صفر) ضمن منافسات المجموعة الأولى، واختير أفضل لاعب في المباراة الثانية ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية (2-صفر) بعدما صنع تمريرة حاسمة لهدف محمد صلاح.

أما بوصوفة، فاختير أفضل لاعب في المباراة الأولى للمغرب ضد ناميبيا في المجموعة الخامسة، وأيضا في المباراة الثالثة ضد جنوب إفريقيا حين سجل هدف الفوز (1-صفر) في اللحظات الأخيرة من المباراة.

لكن تريزيغيه غاب عن التشكيلة المثالية التي أعلنها الاتحاد الإفريقي غداة نهاية الدور الأول، والتي ضمت أربعة من زملائه هم صلاح والحارس محمد الشناوي والظهير الأيمن أحمد المحمدي والمدافع أحمد حجازي.

وتضمنت التشكيلة الأساسية المعلنة أسماء قلب الدفاع الكاميروني يايا بانانا، والظهير الأيسر المغربي أشرف حكيمي، وفي خط الوسط الجزائريين رياض محرز واسماعيل بن ناصر والملغاشي أنيسيت أندريانانتيناينا، وفي خط المقدمة صلاح (جناح أيمن) وزميله في ليفربول الإنكليزي، السنغالي ساديو مانيه (أيسر) الذي غاب عن المباراة الأولى بسبب الإيقاف ولم يقدم أداء يذكر في الثانية واختير أفضل لاعب في الثالثة بعد تسجيل هدفين، والغاني جوردان أيوو.

أما دكة البدلاء، فتضمنت كل من الحارس الكاميروني أندريه أونانا وزميله أندريه زامبو أنغويسا، والجزائريين يوسف عطال ويوسف البلايلي، وقائد المغرب المهدي بن عطية، والغاني واكاسو مبارك، والملغاشي شارل أندريا.

وأثار غياب تريزيغيه، إضافة الى بوصوفة ومواطنه نور الدين أمرابط، انتقادات عبر مواقع التواصل، لاسيما أن اللاعبين كانا من الأبرز في الدور الأول، وساهم كل منهما في قيادة منتخب بلاده إلى ثمن النهائي بتحقيق ثلاثة انتصارات في المباريات الثلاث في دور المجموعات.

وأعاد عشرات المستخدمين المصريين على موقع "تويتر" نشر صورة التشكيلة المثالية التي وضعها الاتحاد الإفريقي عبر حسابه الرسمي، وأرفقوها باسم تريزيغيه مع علامة استفهام أو تعجب.

وكتب أحدهم "أي تشكيلة (...) تخلو من بوصوفة وتريزيغيه لا يعتد بها".

ورأى المحلل المصري أحمد عفيفي عبر حسابه على "تويتر"، أن التشكيلة "تلخص التيار العام الحالي في الكورة، اللي يسجل هو الافضل بغض النظر عن اي تفاصيل تانية، عشان كده مفيش امرابط مثلا وفي ماني وصلاح، العالم كل يوم بيتجه اكتر نحو مرحلة الناس مش هتتفرج فيها على ماتشات، كله هينزل ابليكيشن (تطبيق للهاتف الذكي) يعرف منه شوية احصائيات ويكون رأي".

وأوضح عبد المنعم شطة، عضو اللجنة الفنية في البطولة، لوكالة فرانس برس، أن اختيار التشكيلة تم من قبل "لجنة خبراء فنية تحدد أي لاعب في أي مكان"، مشيرا الى أن اللجنة التي توزع أعضاؤها على الملاعب الستة المضيفة للبطولة "تضم خبراء ولاعبين ومدربين سابقين"، وتضع تقييمها بناء على ما بين 15 الى 20 عامل أداء.