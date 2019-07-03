مسؤول في وزارة التعليم يتحدث عن موعد اعلان نتائج الثانوية العامة

تداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خبراً يفيد بموعد اعلان نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" في الأراضي الفلسطينية –قطاع غزة والضفة الغربية-، وسط ترقب أولياء الأمور للإعلان الرمسي من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

وفي كل عام تكثر الشائعات حول موعد نشر نتائج الثانوية العامة "الإنجاز" عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ودون الاستناد إلى المصادر أو الجهات الرسمية داخل وزارة التربية والتعليم.

ووفقاً للخبر المتداول بين نشطاء مواقع التواصل، فإن اعلان نتائج امتحان الثانوية العامة سيعلن في 11 يوليو القادم، إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت تحديد موعد لإعلان النتائج حتى اللحظة.

الدكتور محمد عواد مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم أكد، أن اعلان نتائج امتحانات "الإنجاز" لم يُحدد بعد، خاصة وأن عملية تصحيح الامتحانات لم تنتهي، متوقعاً الانتهاء من عملية التصحيح خلال اليومين القادمين.

وأشار د. عواد لمراسلنا، إلى عملية التأكد من النتائج والادخال تستغرق وقتاً من الزمن قد يستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين بهدف التأكد من عدم وجود أي خطأ في عملية التصحيح والادخال، متوقعاً إعلان نتائج الثانوية العامة في الثلث الأخير من شهر يوليو (7) الحالي.

وفيما يتعلق بموقف الوزارة من المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة قال د. عواد: "إن اللجنة المختصة في وزارة التربية والتعليم ملتزمة بقرار العام الماضي عدم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النتائج والاكتفاء فقط بإصدار بيان من الوزارة"، لافتاً إلى أن الإصرار على عودة المؤتمر الصحفي من قبل مؤسسات عدة ممكن أن يدفع اللجنة المختصة لإعادة النظر في القرار.