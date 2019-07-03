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كشف السفر عبر معبر رفح غداً الخميس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:36 - 03 يوليو 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
بنك فلسطين
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الخميس 4 يوليو 2019، سيكون للمبتقي من الحافلة التاسعة من كشف (25-6)، بالإضافة لحافلة الجوازات المصرية، والحافلة الأولى حتى الرقم (100) من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 7:00، صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف الجديد (7/4):

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