ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

نائب أردني يدعو لتفجير خط الغاز مع "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:47 - 03 يوليو 2019
خط الغاز بين اسرائيل والاردن خط الغاز بين اسرائيل والاردن
بنك فلسطين
مشاركة

دعا النائب في البرلمان الأردني طارق خوري، اليوم الأربعاء، الأردنيين إلى "توقيع ميثاق شرف، لتفجير خط الغاز القادم من إسرائيل والمار بالأراضي الأردنية".

وقال خوري في كلمة له خلال مؤتمر صحفي، للكشف عن تفاصيل اتفاقية الغاز: "كل حر في الأردن يجب أن يضحي بنفسه وأولاده، لتفجير خط غاز يمر بالأراضي الأردنية، ونكون كلنا مشروع شهداء".

حديث خوري جاء على هامش مؤتمر صحفي عقده النائب في البرلمان الأردني عن كتلة الإصلاح، صالح العرموطي كشف خلاله عن معلومات وخفايا مثيرة في بنود اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل، متحدثا عن "تضليل" مارسته الحكومة الأردنية بخصوص الجهة التي باعت الغاز لشركة الكهرباء الوطنية المملوكة من الحكومة الأردنية.

متعلقات