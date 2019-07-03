الحايك: حصة المنتج الفلسطيني في الأسواق المحلية لا تتجاوز 20%

قال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، إن حصة المنتج الوطني في الأسواق المحلية لا تتجاوز الـ 20 %، ما أثر بشكل كبير على أصحابها في ظل الخسائر التي يتعرض لها الاقتصاد الفلسطيني خاصةً في قطاع غزة بفعل الحصار الإسرائيلي منذ 13 عامًا.

ودعا الحايك وهو نائب رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، جميع الجهات المختصة لدعم المنتج الوطني، وإعطاء المصانع والشركات المحلية أولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية والدولية.

وشدد في تصريح صحفي، على ضرورة بذل جميع الجهات الرسمية والمؤسسات الدولية المزيد من الخطوات التي من شأنها دعم المنتجات الوطنية، وزيادة حصتها في السوق المحلي، وتثبيت صمود المصنعين المحليين.

وقال "إن دعم المنتج المحلي من شأنه تعزيز صمود الصناعيين والمنتجين الفلسطينيين في ظل الحصار الإسرائيلي، والارتفاع غير المسبوق في نسب البطالة والفقر في صفوف العمال".

ودعا الحايك الجهات المختصة إلى ضرورة تخفيف الرسوم والضرائب المفروضة على الصناعات الفلسطينية، مشيرا إلى أن المسؤولية في دعم المنتج الوطني تقع على كاهل جميع شرائح المجتمع.

وطالب جميع الجهات الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة، والسماح بتصدير كافة منتجات القطاع وتسويقها للخارج، مع ضرورة إلزام الجهات المانحة والحكومة بدفع التعويضات للمنشآت المتضررة من الحصار والحروب الإسرائيلية.