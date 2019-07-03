ضربات المطرقة تحت الارض في القدس- هآرتس

حطمت أخيرا مكانة الولايات المتحدة كوسيطة نزيهة

بقلم: عاموس هرئيل

(المضمون: إن ضربات المطرقة لسفير الولايات المتحدة في النفق تحت الارض في القدس أزالت ثقة الفلسطينيين بالادارة الامريكية فوق الارض-المصدر).

تقريبا كملاحظة هامشية للتوتر الاقليمي الكبير، جرى أمس في شرقي القدس احتفال لتدشين "طريق الحجاج"، وهو حفريات أثرية في نفق يوجد تحت قرية سلوان. تركيبة المشاركين في الحدث كانت غريبة جدا مقارنة مع السابق. ولكن هناك شيء معين يميز روح هذه الايام. من بين ضيوف الشرف كانت زوجة رئيس الحكومة سارة نتنياهو وسفير الولايات المتحدة في اسرائيل دافيد فريدمان وشريكه في طاقم المفاوضات الامريكي جيسون غرينبلاط والملياردير اليهودي الامريكي شلدون ادلسون وزوجته مريم، اصحاب صحيفة "اسرائيل اليوم".

فريدمان التقطت له صورة وهو يضرب بسعادة بالمطرقة ويحطم الحائط الرمزي، الذي بني من اجل احتفال تدشين النفق. في الاحتفال وصف السفير الحفريات كـ "موقع للتراث الامريكي

والاسرائيلي". لماذا امريكي؟ لأن الموقع يخلد التاريخ من عهد التوراة، الذي على تراثه يستند ايضا التاريخ الامريكي. هذا تفسير يذهب بعيدا في العلاقة بين اسرائيل والولايات المتحدة، التي بالتأكيد تعزز الشعور بنبض المسيح الذي يملأ الآن صدور اليمين الاسرائيلي.

المصادر الامنية لا تستبعد احتمال حدوث عملية طعن أو دهس في القدس بعد تدشين الموقع. الوضع في شرقي المدينة هش ايضا، بعد أن قتل رجال الشرطة شاب بعد أن أطلق نحوهم الالعاب النارية في قرية العيسوية في الاسبوع الماضي. ولكن رغم الفرصة للبدء بمقارنات تاريخية، فمن المشكوك فيه اذا كان تدشين النفق سيؤدي الى اضطرابات بحجم التي اندلعت بسبب تدشين نفق حائط المبكى في ايلول 1996 أو بعد زيارة اريئيل شارون للحرم، بعد ذلك بأربع سنوات (الحدث الذي بشر باندلاع الانتفاضة الثانية). الحفريات توجد خارج أسوار البلدة القديمة، وهي لا تعتبر تهديدا مباشرا للمسجد الاقصى ولم يتم عرضها حتى الآن على أنها مس بالمقدسات الاسلامية.

أهمية الصورة من الاحتفال بالاساس هي رمزية. فهي تعزز التحالف بين ترامب ونتنياهو برعاية الراعي المشترك الملياردير ادلسون – وهي تبعد اكثر كل من لا يشارك في هذا التحالف. بدء من المنافسين السياسيين لنتنياهو في اسرائيل وحتى الحزب الديمقراطي الامريكي. وهي ايضا تعزز شكوك الفلسطينيين المتزايدة أصلا تجاه التحالف بين الادارة الامريكية والحكومة في القدس. في الوقت الذي فيه رؤساء طاقم المفاوضات الامريكي ينشغلون في شطب ونفي كلمات مثل "احتلال ومستوطنات"، الفلسطينيون غير متلهفين لشراء الاغراءات الاقتصادية التي لوح بها رجال ترامب في مؤتمر البحرين. وفي الوقت الذي يقوم فيه فريدمان وغرينبلاط بالضرب بالمطرقة تحت الارض في القدس تصعب رؤيتهما كوسيطين نزيهين فوق الارض.