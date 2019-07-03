صحيفة تكشف عن سبب اعتراض حركة فتح على الورقة المصرية الجديدة للمصالحة

علمت صحيفة «الأخبار» أن حركة «فتح» اعترضت على الورقة المصرية للمصالحة التي قدمتها «المخابرات العامة» الأسبوع الماضي إلى مسؤول ملف المصالحة وعضو «اللجنة المركزية» للحركة عزام الأحمد.

وكان المصريون قد سلموه الورقة بعد تشاورهم مع «حماس» خلال اتصالات التهدئة، وذلك على أساس اتفاق القاهرة عام 2011. ويأتي الرفض «الفتحاوي» للورقة الجديدة لكونها تتجاوز اتفاق 2017 الذي يقضي بتسليم «حماس» السلطة في قطاع غزة، فيما ترى «حماس» أن هذا الاتفاق انتهى مع تشكيل حكومة جديدة بقيادة «فتح» أخيراً.

ووفق مصادر، تطرح الورقة المصرية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة ترتيب «منظمة التحرير» بدمج جميع الفصائل داخلها، على أن يُقدم المصريون ورقة مماثلة إلى «حماس» خلال زيارة الوفد الأمني لقطاع غزة خلال الأسبوع المقبل (تأجلت أكثر من مرة).