الاحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في أيار المنصرم

قال الجهاز المركزي للحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 8.09% خلال شهر أيار 2019 مقارنة بشهر نيسان 2019.

واوضح الاحصاء في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن أنشطة التعدين واستغلال المحاجر سجلت انخفاضاً مقداره 16.88% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 11.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 7.47% خلال شهر أيار 2019 مقارنة بالشهر السابق والتي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وسجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 3.37% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية، التي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر أيار 2019 مقارنة بشهر نيسان 2019 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، صناعة منتجات التبغ، صناعة المنتجات الغذائية، صناعة الأثاث، وصناعة الورق ومنتجات الورق.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية منها الصناعات التحويلية الأخرى، نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، صناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، صناعة المنسوجات، صناعة المشروبات، صناعة منتجات المطاط واللدائن.