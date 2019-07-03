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مالية رام الله: رواتب الموظفين يوم غد الخميس

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:41 - 03 يوليو 2019
رواتب رواتب
بنك فلسطين
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أعلنت وزارة المالية أن صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر 6/2019 سيكون يوم غد الخميس الموافق 04/ 07 / 2019 عبر البنوك.

واكدت الوزارة أنه بناءً على توجيهات الرئيس والقرارات المعتمدة من الحكومة والقاضية بتوحيد معايير وآليات احتساب الرواتب لجميع موظفي الدولة، حيث ستصرف رواتب شهر حزيران على النحو التالي:

• صرف كامل مخصصات الجرحى واسر الشهداء والاسرى والاسرى المحررين في جميع محافظات الوطن.

• صرف ما نسبته 60% من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بحد ادنى 2000 شيكل لجميع الموظفين في الضفة وقطاع غزة.

• صرف كامل بدل التنقل الثابت للموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء حسب الاصول.

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