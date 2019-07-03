عياش:الإفراج عن 20 قارباً من بين 65 محتجزة لدى الاحتلال

أكد نزار عياش رئيس نقابة الصيادين في قطاع غزة، أن الاحتلال "الإسرائيلي" سيفرج اليوم الأربعاء، عن 20 قارباً من بين 65 قارباً محتجزة لدى الاحتلال.

وكانت ما تسمى بالنيابة العامة "الإسرائيلية" قد أعلنت في مايو الماضي، أن "إسرائيل" ستعيد (65) قارب صيد محتجز لديها تابع لصيادين من غزة، وجاء ذلك رداً على التماس قدمته جمعيات حقوق إنسان للمحكمة العليا.

وأوضح عياش في تصريحٍ خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قوات الاحتلال قررت اليوم الإفراج عن 20 قارب محتجزة لديها بعد أن أقرت محكمة الاحتلال بالإفراج عنهم مسبقاً.

وأشار عياش إلى أن قرار الإفراج جاء بعد مطالبة جمعيات ومؤسسات حقوق الإنسان، ونقابة الصيادين ووزارة الزراعة، بعودة مراكب الصيادين عبر الارتباط المدني.

وبين عياش، أن مركباً كبيراً خرج صباحاً من ميناء غزة باتجاه بوابة زكيم (هربيا) الشمالية للقطاع لاستلام المراكب المفرج عنها، حيث سيتم الإفراج عنها خلال ساعة إذا تمت إجراءات الاحتلال بشكل باكر.

وحول هوية أصحاب القوارب، قال عياش:"إن الاحتلال لم يذكر أي تفاصيل حول طبيعة القوارب أو أصحابها، وأحوالها أو موعد احتجازها".

ولفت عياش إلى أن القوارب ستحتاج لمعدات وصيانة لها وللماتور، داعياً المؤسسات الداعمة والمعنية لمساعدة الصيادين وخلق مشاريع لمساعدتهم في استعادة لقمة عيشهم.