فيديو قديم لـ "محمد صلاح" يقلب مواقع التواصل!

سلّط رواد مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على تصريحات سابقة للاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وسط حالة من الغضب والسخط، ووصفه البعض بأن تصريحاته "هجمات سخيفة متعمدة"، بينما وصف آخرون محمد صلاح بأنه مغرور، لينتقد عقلية بلده مصر.

وتداول النشطاء مقطع فيديو، أدلى فيه صلاح بتصريحات خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الشراكة بين ناديه الإنجليزي وبين أحد البنوك المصرية، في مارس/ آذار الماضي انتقد فيها العقلية المصرية، ورغم أن الفيديو قديم، فقد انتشر لسبب غير معروف.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت تعليقات العديد من النشطاء خاصة المصريين عبر "توتير"، فغرّد مصطفى فتحي: " وتعليقا بقاا ع الكلام ف محمد صلاح نفسه من صغره مهتمش بالتعليم او انه يطور الفكر و مهتمش بالحاجات اللى هو بقول عليها دي الا من فترة قليلة ودا مش عيب دي حاجة ايجابية جدا اللي خلى صلاح فعلا ف الحتة دي انو كان مؤمن جدا بنفسه وبقدراته واهدافه اللي عاوز يحققها وتوفيق ربنا اكيد".

وغرّد محمد جمعة: " اختصاراً للوقت والجهد الهجوم القذر الغير مبرر بالمرة علي واحد من أفضل لاعبي العالم وع الإنسان المصري البسيط الخلوق المتواضع محمد صلاح لا ينم إلا عن غباء وعن حقد ورغبة ف قتل الطموح".

أما الناشط محمد العادل فكتب: " هذا الهجوم الهمجي والجاهل علي محمد صلاح لمجرد نطقه كلمتين بالإنجليزية - التي يتعامل بها يومياً في إنجلترا- ليس بريئاً تماماً وإنما لبشر في قلبها مرض وغرض. ستظل يا صلاح - مهما اختلفنا في بعض المواقف ومنها موضوع الوساطة- فخر لنا ومثل صالح لأطفال العالم كله".

فيما دوّنت منى أنور عبر حسابها: "محمد صلاح اصبح قدوة لجيل من الشباب ومثل اعلي وأيقونة لبراعم صغيره، فيجب عليه الحرص جيدا علي مواقفه امامهم خصوصا انه يقود حمله إعلانية لمكارم الاخلاق بالابتعاد عن المخدرات ،الافكار لا تجزأ".

وكتبت الناشطة سمية: "اما تبقي فاضي فاشل قاعد في بيتك، اهلك بيصرفوا عليك وماسك تليفون قاعد تشتم في واحد رفع اسم بلدك وأسطورة بمعني الكلمة، عشان دعم زميله حتى لو كان غلط كنت هتعمل زيه، لو مكانه وشغال تريقه عليه تبقي انت مغيب ومريض نفسي محتاج تتعالج".

وأضافت في تغريدة أخرى: " اخيرا تريقتك علي صلاح لا تنقصه في شيء هيفضل لاعب ناجح وعالمي والعالم كله شايفه اسطوره وانت اخبط راسك في أقرب حيطه طالما داء النقص هيفضل في الشعب ده ويفضلوا مصرين يكسروا اي حد ناجح لحد ما يبقي فاشل زيهم".

وغرّد عصام نوار: "صلاح مش محتاج تريند صلاح أسطورة من اساطير كره القدم ليس في افريقيا فقط ولا في الوطن العربي فقط لكن في العالم هو نفسه تريند #ادعم_محمد_صلاح".

وكتب أكرم: "يا جماعة هيا الناس اللي بتتريق ع محمد صلاح ويقولك نسي نفسه الفلاح ويتكلم انجليزي . وانتو مستنين من واحد عايش ف انجلترا ومن اشهر لعيبه الكوره ايه، وحقق نجاح محدش حققه، فعلا انتوا عالم ناقصة".

ونشر أحمد المغازي عبر حسابه: "الاول انا منعرفش الفيديو ده قديم ولا جديد، بس هو غلطان، حبيبك محمد بيقول لا فرق بين عربي على أعجمي إلا بالتقوي، وأبو صلاح بيقول فيه فرق كبير بينكم وبيني، مع العلم أكتر واحد بحبه بعد تريكة وغالي هو صلاح وبنتمناله كل الخير ومن نجاح للنجاح، بس اوعي ينسي مصر ـم الدنيا وهي اللي عملتو".

في السياق، اعتبر رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، أمس الثلاثاء، أن موضوع استبعاد اللاعب عمرو وردة من المنتخب المشارك في بطولة الأمم الإفريقية 2019 والسماح بعودته بضغط من اللاعبين، كان "أكبر من حجمه"، نافيا وجود تجاذب بين الجانبين.

وأعلن الاتحاد، الأربعاء الماضي، بقرار من رئيسه استبعاد وردة (25 عاما) من تشكيلة المنتخب بعدما أثار جدلا واسعا منذ انطلاق البطولة، اذ ورد اسمه بداية في ما عرف بقضية "تحرش" أربعة لاعبين بعارضة أزياء من خلال التواصل معها عبر المواقع الاجتماعية بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي (1-صفر).

لكن الاتحاد عاد الجمعة وأعلن خفض عقوبة وردة إلى الاستبعاد من دور المجموعات فقط، مشددا على أن الخطوة أتت بعد "تكاتف" اللاعبين مع زميلهم، ما أثار انقساما بين المشجعين وانتقادات لبعض اللاعبين لاسيما النجم محمد صلاح الذي كان من الداعين الى منح زميله فرصة ثانية. كما تقدم وردة باعتذار شخصي عما قام به.



















