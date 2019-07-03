مهجة القدس: الأسير المجاهد طارق البطران يدخل عامه الـ (15) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد طارق عبد العزيز عبد الله البطران (33 عاماً)؛ من بلدة إذنا قضاء مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة أنهى أربعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 03/07/2005م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن المؤبد بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للسرايا ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسير طارق البطران ولد بتاريخ 15/03/1986م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حالياً في سجن رامون الصهيوني.

