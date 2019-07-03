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طقس فلسطين: ارتفاع درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 07:56 - 03 يوليو 2019
اجواء شديدة الحرارة اجواء شديدة الحرارة
بنك فلسطين
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يطرأ اليوم الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صيفياً اعتيادياً خاصة في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء صيفية معتدلة بشكل عام ومنعشة في القمم الجبلية ليلاً . الرياح تكون غربية الى شمالية غربية تكون نشطة أحياناً في الجبال.

أما يوم غد الخميس فتكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة في كافة المناطق، حيث يسود جو حار في المناطق السهلية والشفا غورية وأجواء حارة بشكل كبير في المناطق الغورية وأريحا والبحر الميت. الرياح شمالية غربية معتدلة وتنشط أحياناً في الجبال

ويوم الجمعة لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى الأجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة ، ودرجات الحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام مع بقاء الجو لطيفاً في ساعات الليل في المناطق الجبلية وصيفياً معتدلاً في باقي المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام.

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