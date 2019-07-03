يهود الفلاشا ينتفضون علي اسرائييل عشرات الجرحي والمعتقلين 

عمت المدن و البلدات "الاسرائيلية" والمفترقات الرئيسية مظاهرة صاخبة قام بها المئات من يهود اثيوبيا " اللفلاشا" احتجاجا على قتل يهودي اثيوبي من قبل احد عناصر شرطة الاحتلال في ضواحي مدينة حيفا المحتلة.

وقام المتظاهرون بحرق سيارات لشرطة الاحتلال، وقلب سيارة اخرى بداخلها عناصر من الشرطة واغلاق المفترقات الرئيسية .

واستخدمت شرطة الاحتلال العنف مع المتظاهرين، وفقاً لصحيفة يديعوت احرونوت.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن "اسرائيل" لن تسمح بانتهاك القانون.

وقد ادت الاحتجاجات لوقوع عشرات الجرحى في صفوف اليهود الاثيوبين وعدد اخر من شرطة الاحتلال.

كما وعرفت إسرائيل، حادث مماثل في نهاية كانون يناير من هذا العام، حيث اندلعت أعمال شغب شارك فيها عشرات الأشخاص في ميدان مدينة تل أبيب الرئيسي. كان السبب في النزول إلى الشوارع دائما نفسه، وفاة أحد ممثلي المجتمع المحلي الذي قتل بالرصاص على أيدي ضباط شرطة.

ويسكن "اسرائيل" 130 ألف شخص من أصول إثيوبية يشكون في غالب الأحيان من التمييز والوحشية التي تمارسها الشرطة ضدهم.

