القوى الوطنية تعبر عن دعمها و تضامنها مع الشيخ حسن يوسف

عبرت القوى الوطنية و الاسلامين في قطاع غزة، عن تضامنها الشديد مع القيادي في حركة حماس، المناضل حسن يوسف.

و أشارت القوى في بيان صحفي صادر عنها مساء اليوم الثلاثاء الى وقوفها بجانب الشيخ حسن يوسف القامة الوطنية الوحدوية المشهود لها في كافة الساحات والميادين.

واعتبرت ان ما يتعرض له من استهداف يمثل محاولة خسيسة من العدو الصهيوني للنيل من سمعته و لاحباط معنوياته وكسر صموده كقائد وطني محذرين من أن محاولات استهداف رموز وقيادات شعبنا من قبل العدو لن تتوقف عند الشيخ حسن يوسف فقط.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية ابناء شعبنا كافة الى الحذر من مخططات الاحتلال والتحلي الدائم بشهامة الرجال ونبل الاحرار في مثل هذه المواقف الصعبة ، مشيرة الى ان هذا الموقف يتطلب منا كل الدعم والاسناد للشيخ المعتقل والتأكيد على ان كل ابناء شعبنا هم اخوة الشيخ يوسف.

و عبرت عن دعمها للشيخ حسن يوسف لتعزيز موقفه الثابت، مؤكدين ان مخططات الاحتلال وألاعيبه الخسيسة ومؤامراته لن تنجح باي حال من الأحوال.