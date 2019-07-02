الاحتلال يعتقل 7 مقدسيين بينهم طبيب من مركز عمله

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، سبعة مواطنين من أنحاء متفرقة في مدينة القدس المحتلة وحوّلتهم الى مراكز تابعة لها في المدينة للتحقيق معهم.

وطالت الاعتقالات الدكتور عماد شبانة بعد اقتحام مركز عين اللوزة الطبي في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وطارق سعادة العباسي (27 عاما) من حي وادي الربابة ببلدة سلوان، والشقيقين رمزي ولؤي جعابيص (16 و 21عامًا)، من حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وفي نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وهم: فادي طارق العيساوي، وصالح نعيم محيسن، وأمير درباس.