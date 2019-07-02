مستوطنون يطالبون نتنياهو بوقف بناء مدينة فلسطينية

توجه المستوطنون إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مطالبين بوقف الفلسطينيين عن العمل في أراض تقع ضمن المنطقة "ب" جنوب نابلس، بدعوى أنها تشكل خطرا أمنيا على المستوطنات المجاورة.

وأفادت مصادر عبرية، أن المستوطنين في مستوطنة "شيلو" جنوب شرق نابلس، توجهوا لنتنياهو مطالبين بوقف العمل على بناء مدينة فلسطينية جديدة بالقرب من البؤرتين الاستيطانيتين، "عميحاي" و"عادي عاد"، بدعوى تشكيل خطر أمني عليهم.

وادعى المستوطنون أن ما تسمى بالإدارة المدنية- الذراع المدني لقوات الاحتلال في الضفة الغربية- أبلغتهم أن الأعمال التي تجري في المكان عبارة عن طرق زراعية للفلسطينيين، ولكن مع استمرار أعمال الحفر في المكان باستخدام آليات ثقيلة، توجه المستوطنون بانفسهم للتأكد من الأمر، ووثقوا بواسطة كاميرات سرية أقوالا للمقاول وهو من بلدة الطيبة، قال خلالها إن شبكة من الطرق وتسوية الأراضي يتم اعدادها وسينتهي العمل فيها في غضون شهرين لإقامة منازل عليها.

كما أبلغهم المقاول أنه خلال المرحلة المرحلة الأولى فسيتم بيع حوالي 150 قطعة بمساحة دونم واحد لكل مشتر، وسيقوم الحي الأول على مساحة 250 هكتار.

ويعقد المستوطنون مساء اليوم اجتماعا لبحث القضية، معربين عن املهم في أن يوقف نتيناهو بناء المدينة الفلسطينية، وبدوره قال الجيش الإسرائيلي إنه يفحص الموضوع بطرقه المختلفة.