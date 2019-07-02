تحركات "إسرائيلية" على حدود لبنان تزامنا مع زيارة موفد أمريكي

قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتحركات عديدة في مواقع مختلفة على الحدود مع لبنان، بالتزامن مع زيارة موفد أمريكي لبيروت، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي تابع أعمالًا على الحدود مع قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

وأضافت أن قواتا إسرائيلية في بلدة بليدا وفي الجهة المقابلة لبئر شعيب- خراج البلدة رفعت سواتر ترابية ونفذت أعمال صيانة وتمشيط للطريق العسكرية المحاذية للسياج، وسط انتشار لعدد من الجنود الإسرائيليين.

وتابعت أن القوات الإسرائيلية قامت أيضا برفع السواتر الترابية قبالة متنزهات الوزاني (جنوبي لبنان)، وقرب موقع في مستوطنة مسكافعام، المقابل لحاجز الجيش اللبناني في بلدة عديسة.

وتتزامن تلك الأعمال الحدودية مع زيارة لبيروت يجريها ديفيد ساترفيلد، الموفد الأمريكي المكلف رعاية المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لتحديد الحدود البرية والبحرية.

ويقوم ساترفيلد بجولات مكوكية بين لبنان وإسرائيل لإنهاء نزاع حدودي.

ويخوض البلدان نزاعا على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربع، تعرف بالمنطقة رقم 9، وهي غنية بالنفط والغاز.

وأعلنت بيروت، في يناير/ كانون الثاني 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب في تلك المنطقة.

ورفض لبنان، في 2012، مقترحا أمريكيا يقوم على منح 360 كم مربعًا من مياهه لإسرائيل، مقابل حصوله على ثلثي المنطقة الاقتصادية.