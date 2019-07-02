نتنياهو: ابلغت ترامب باننا سنسرق الارشيف الايراني قبل تنفيذ العملية 

قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو ردا على بيان ايران باجتياز خط تخصيب اليورانيوم: " إن هذه خطوة تعنت وتحدي من قبل ايران في محاولة منها لامتلاك اسلحة نووية".

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن نتنياهو قوله إن "اسرائيل" بدورها لن تسمح لايران بتصنيع سلاح نووي.

واضاف نتنياهو قائلا خلال مراسم اجريت في مقر الرئيس لمنح جائزة "امن اسرئيل": "من يهددنا بالتدمير يضع نفسه في الخطر، دائما سندافع عن انفسنا بانفسنا".

وتابع يقول: "ساقول لكم شيئ لم اقله لاحد من قبل، حيث أن قيام جهاز الموساد بسرقة الارشيف النووي من طهران تم بالتنسيق مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وقد قمنا بسرقة الارشيف الايراني انطلاقا من اعتقاد لدينا لاقناع الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران".

و قال:" لقد شاركت الرئيس ترامب فكرة العملية حتى قبل تنفيذها أخبرته أنني سأرسل رجالنا إلى قلب طهران وأحضر الأرشيف، وسألني ترامب عما إذا كانت هذه العملية خطيرة وأخبرته أن هناك خطرًا كبيرًا لكن النتيجة تبرر ذلك. مقال نتنياهو ليس لدي شك في أن هذا ساعد في تأكيد قراره بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ".