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قناة عبرية: اتفاق أولي سيُسهم في حل أزمة السلطة جزئياً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:53 - 02 يوليو 2019
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كشف مراسل الشؤون الفلسطينية في شبكة "كان" العبرية جال بيرغر، عن توصل وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية موشيه كحلون ووزير مالية السلطة شكري بشارة لاتفاق أولي سيسهم في حل جزئي لأزمة السلطة المالية.

وبحسب بيرغر، فإن الاتفاق الأولي يقضي بعدم دفع السلطة لـ 200 مليون شيكل شهرياً، وهي ضريبة على الوقود لـ (إسرائيل).

وأوضح أن عدم دفع السلطة الـ 200 مليون يجعل عجزها 400 مليون شهرياً، بدلاً من 600 مليون شيكل.

وأضاف، أن (اسرائيل) لم تتوقع موقف رئيس السلطة محمود عباس بعدم استقبال كل عوائد الضرائب، بسبب قرارها تقليص الأموال التي تدفعها السلطة لعوائل الأسرى والشهداء.

وبيّن أنه "من مصلحة (اسرائيل) عدم انهيار السلطة اقتصادياً".

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