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ضبط 20 ألف قرص من المنشطات الجنسية في الخليل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:56 - 02 يوليو 2019
تعبيرية تعبيرية
بنك فلسطين
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تمكنت الشرطة اليوم من ضبط اكثر من 20 ألف قرص من المنشطات الجنسية المهربة بحوزة تاجر في مدينة الخليل.

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات تتعلق بالاشتباه بحيازة أحد الأشخاص على كمية من المنشطات المهربة والممنوعة من التداول في الأسواق داخل منزله بمدينة الخليل، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لضبط هذه الادوية والقبض على المشتبه به.

وخلال عملية تفتيش المنزل عثرت شرطة مكافحة المخدرات بداخله على أكثر من 20 ألف قرص من المنشطات الجنسية محتلفة الانواع والممنوعة من التداول في الأسواق، وبناء على ذلك قامت الشرطة بضبط الاقراص والقبض على صاحب المنزل.

هذا وقد تم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

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