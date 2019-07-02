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الاتحاد الأوروبي: لا بديل عن حل الدولتين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:55 - 02 يوليو 2019
الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي
بنك فلسطين
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أكدت ممثلة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سوزانا تيرستال، إن "حل الدولتين هو أفضل حل متفق عليه من قبل غالبية الزعماء، ولا بديل عنه".

وبحسب قناة "كان" العبرية، أضافت تيرستال، خلال كلمة لها في مؤتمر هرتسيليا، أن "إسرائيليين وفلسطينيين كُثُر يعتقدون أن هذا الحل غير ممكن"، متسائلةً: "إذاً ما هو الحل بنظركم؟".

واعتبرت ان أي قرار آخر، من شأنه أن يكون غير ديمقراطي ويزيد من عدم الاستقرار، وفق القناة.

وفي سياق آخر، أعلن البيت الأبيض الأمريكي أنه نشر الشق الاقتصادي من خطة السلام، المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأضاف في بيان صدر عنه قبل ظهر اليوم، أنه في وقت قاطعت فيه القيادة الفلسطينية مؤتمر البحرين وحاولت إفشاله، يحق للفلسطينيين أن يدرسوا الخطة بأنفسهم قبل أن يقولوا كلمة الفصل فيها

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