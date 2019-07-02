روسيا: التصعيد الإسرائيلي على سوريا يثير القلق ويهدد الاستقرار الإقليمي

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الضربات العسكرية الجوية الإسرائيلي ضد أهداف عدة في الجمهورية العربية السورية يثير قلق العاصمة موسكو، ويهدد الاستقرار الإقليمي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان نشر على موقع الوزارة: "إن المقاتلات الإسرائيلية شنت ليلة 1 يوليو سلسلة من الضربات الصاروخية تجاه الأراضي السورية ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين وإصابة أكثر من 20 بجراح مختلفة.

وأشارت زاخاروفا إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت ريف حمص ومحيط دمشق، مبينة أن قوات الدفاع السورية تمكنت من اعتراض جزء من الصواريخ.

ولفتت إلى ان بعض الصواريخ الإسرائيلية سقطت قرب الأحياء السكنية بشكل مباشر، وهذه العملية الأكبر من نوعها منذ مايو 2018.

وكانت وسائل الإعلام السورية قالت إلى 4 أشخاص استشهدوا في العاصمة دمشق نتيجة قصف الطائرات الإسرائيلية للأراضي السورية فيما أصيب أكثر من 20 شخصاً بجراح مختلفة.