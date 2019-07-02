الفلسطينيون للشيخ حسن يوسف: #كلنا_اولادك

تضامن فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ حسن يوسف في أعقاب أنباء عن هروب نجله الثاني من الضفة المحتلة وتعهد الأخير بإفشاء بعض الأسرار المتعلقة بالمقاومة الفلسطينية، وفقاً لما أدلى به لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

ووفقاً للقناة الإسرائيلية الـ12 التي ظهر صهيب (نجل حسن يوسف) على شاشتها، فقد وعد نجل يوسف بكشف تفاصيل دقيقة عن الحركة وما أسماه فضائح حركة حماس، وتنظيمات فلسطينية، أخرى على حد زعمه.

والشيخ حسن يوسف من أبرز قيادات حركة حماس في الضفة المحتلة، ومن مبعديها إلى مرج الزهور، وقضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 20 عاماً، ومعروفٌ بسيرة النضالية والوطنية في سياق محاربة الاحتلال الإسرائيلي.

ودشن نشطاء على مواطن التواصل الاجتماعي هاشتاج #كلنا_اولادك للتضامن مع الشيخ حسن يوسف بعد تردد انباء بهروب نجله الثاني من الضفة المحتلة، لاسيما ان الشيخ يوسف تبرأ من نجله مصعب في أعقاب اعتراف الأخير بترك الديانة الإسلامية إلى المسحية، وإقراره بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

شيرين ضيعة كتب على صفحتها في فيس بوك "في مدرستي كان استاذ التربية الاسلامية الشيخ حسن يوسف، وانا بنت العائلة المسيحية تعلمت اخلاق وقيم الدين الاسلامي من هذا الانسان الذي اكن له كل الاحترام والتقدير .. ما يهمك يا شيخنا نحن كلنا ولادك".

وكتب محمد ابو العمرين على صفحته في فيس بوك " هذا الوطن لا يجتمع على حب أحد إلا في حالات نادرة.. فأنت يا شيخ حسن منا ونحن منك.. كلنا إخوانك كلنا أولادك كلنا خلفك يا قائد.. حبك ونصرتك جزء لا يتجزأ من حبنا للوطن ولرجاله الأوفياء.. ويا جبل ما يهزك ريح..".

كما، وكتب مصعب البرغوثي على فيس بوك "الحسن يوسف .. إنك والله لحسن.. وأنه لصبر يوسف، سيدي والله عندما قلنا كلنا اولادك لم نكن نهذي، وأنت الذي أُستهدف بيتك لكي تحمي بيوتنا، وأنت الذي طحنت عمرك في السجون لأجل أعمارنا، وأنت الذي ما ذُكرت العزيمة والهمة الى كانت مقرونة باسمك، وأنت الذي ما تركت بيتاً لشهيد أو اسير أو محتاج إلا ولك فيه طبطبة و وقفة، وأنت الذي ما نَسيت جبال الضفة زئيرك في كل محفل، وأنت الذي رفضت كل محاولات الاحتواء والتدجين فكنت صاحب الكلمة المشهورة "إنما الأقصى عقيدة، والقضية دين ."

واضاف في كتابته "وأنت الذي طاولت بصبرك عنان السماء حتى بت ترى جلاديك كديدان الارض لا يضروك إلا أذى، وأنت الذي عرفنا الدين على يديه، والقضية على هَديِه، والوطنية على خطاه، وأنت الذي أجتمع عليك كل حاقد وماكر وسافل ليكسروك فخرج كل وطنيّ صادق ليكون لك ظهراً وسنداً ونصيرا .

وتابع البرغوثي: وأنت الذي سنصرخ له في كل زوايا الوطن لنا الشرف الرفيع أن نكون ابناءك فامنحنا هذا الشرف إن رأيتنا نستحقه، وأنت حبيبنا وشيخنا و والدنا ومربينا وقائدنا وما دونك اعمارنا والرقاب .

وكتب الصحفي غازي مرتجى على صفحته في فيس بوك "حالة عائلة الشيخ حسن لا تحتاج إلا لطبيب نفسي يستطيع إيجاد الثغرة التي لن تتسع إلا بسبب غياب الأب -في الأسر- والذي سيُولّد رد فعل عكسي عند أبنائه قد يكون بدافع انتقامي من سبب اعتقال والدهم (انتمائه لحماس – ووطنيته( ما تعرّض له الشيخ حسن لا تتحمله الجبال, أُشفق عليه كثيرًا وكان الله في عونه ، ومن الواجب الوطني والأخلاقي أن يقف الجميع معه.

وتابع الصحفي مرتجى: على ذات المنهاج فإن اغتيال أي شخص معنويًا يبدأ من أسرته وعائلته الصغيرة , هناك حملات موجهة ضد القيادة الفلسطينية بشتى خلفياتها التنظيمية بسبب الـ"لا" الكبيرة بوجه الولايات المتحدة، فلنحذر الانسياق خلف ما يروجه الاعلام العبري وبعض المنتفعين منه ممن سيُحاولوا حرف الأنظار نحو قضايا ثانوية لأهداف تنبع من خبث مشغليهم ، المنطقة الرخوة عند أي شخص هي "الأولاد" فلا تطعنوا الشيخ حسن بظهره مرتين , وليكن التضامن مع الشيخ منهاج ثابت للوقوف بوجه كل من يحاول اغتيال الأشخاص بأساليب قذرة .

كما وكتب محمد الهندي على تويتر: "الشيخ حسن يوسف قامة وطنية عالية رغم الابتلاء في أعز ما يملك كلنا ولادك يا شيخ".

وكتب سميرة أبو شعر على تويتر "أكثر رجل سمعتُ اسمهُ يتردد عبر قنوات العالم مندُ أن وعيتُ على السياسة، ما بين اعتقال وإبعاد وحرمان من السفر وتفتيش لمنزله ومصادرة لممتلاكات بيته هو ذلك الأسدُ الهصور الصنديد،#حسن_يوسف، والآن أتظنون أن فعلكم سيغير من الأخذ برأي قدواتنا خبتم وخسرتم يا عديمي الشرف شيخي #كلنا_ولادك".

أكثر رجل سمعتُ اسمهُ يتردد عبر قنوات العالم مندُ أن وعيتُ على السياسة، ما بين اعتقال وإبعاد وحرمان من السفر وتفتيش لمنزله ومصادرة لممتلاكات بيته هو ذلك الأسدُ الهصور الصنديد، #حسن_يوسف ،والآن أتظنون أن فعلكم سيغير من الأخذ برأي قدواتنا خبتم وخسرتم يا عديمي الشرف

شيخي #كلنا_ولادك pic.twitter.com/rgfkHFAUjn — م/سميرة ابو شعر •• غزة. (@____s______s) ٢ يوليو ٢٠١٩

الشيخ حسن يوسف قامة وطنية نادرة في صموده وصبره على ما يصيبه من سجن وابعاد وبلاءات.#كلنا_ولادك — Emad Abo Elrous (@emadaboelrous8) ٢ يوليو ٢٠١٩

نشهد لك بمقاومتك للإحتلال، ونضهد لك إبعادك في مرج الزهور، ونشهد لك سنين عمرك التي قضّيتها و لازلت تقضيها داخل سجون الإحتلال..

لا يهمنا فعل أولادك، فلا يعيب نوحا كونه أبا لكنعان

الشيخ المجهاد حسن يوسف .. كلنا أولادك#كلنا_ولادك pic.twitter.com/wWIEBLSQPA — بَـسَّـٰـام (@Prince_smsm1995) ٢ يوليو ٢٠١٩

إن كل من سلك طريق الدعوة إلى الله، سيبتليه الله لينظر أيصبر أم يضجر؟



نبينا محمد ماتت أمه وأبوهُ على الشرك، نبينا نوح ابتلي بزوجته وابنا كانا مشركين، ولوط زوجته كانت مشركة.

لكن السؤال الفيصل لأصحاب المبادئ الدنيئة هل منعهم هذا من قيادة الأمم، والوصول لملك كسرى وفارس؟!#كلنا_ولادك — م/سميرة ابو شعر •• غزة. (@____s______s) ٢ يوليو ٢٠١٩