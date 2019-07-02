مقترح إسرائيلي للتنفيس عن السلطة في ظل الأزمة المالية

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الثلاثاء، إن دولة الاحتلال تدرس التخلي عن 200 مليون شيكل شهريًا للسلطة الفلسطينية، ضريبة الوقود (ضريبة بلو) من أجل إبطاء تفاقم الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية بسبب الأزمة الضريبية مع "إسرائيل".

ونقل موقع "حدشوت 24" العبري، عن مصدر في سلطة رام الله، قوله، "هناك اتفاق من حيث المبدأ بين الجانبين على هذا الأمر، لكن لا تزال الموافقة النهائية مطلوبة من "إسرائيل" لهذه الخطوة وننتظر إجابة في الأسابيع المقبلة"

وذكر الموقع العبري أنه تمت مناقشة هذا الاقتراح في اجتماع لوزراء المالية الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس يوم الأربعاء الماضي، وإذا تمت الموافقة عليه سيتم تقليص معدل نمو عجز الموازنة في السلطة الفلسطينية الناتج عن أزمة الضريبة بمقدار الثلث، وسينخفض من 600 إلى 400 مليون شيكل في الشهر.

وكشفت قناة "كان" العبرية، على لسان مسؤولون فلسطينيون بأن هذه مسألة توفير متنفس هواء للسلطة الفلسطينية في الأشهر المقبلة، وليست حلاً للأزمة الضريبية، بل هو تعويض جزئي فقط عن فجوة الميزانية التي نشأت عنها، بالإضافة إلى ذلك سيظل هناك 400 مليون شيقل كانت يجب أن تحول إلى السلطة الفلسطينية كل شهر والتي ستبقى في "إسرائيل".