حماس ترسل رسالة إلى الشيخ حسن يوسف

وجهت حركة حماس اليوم الثلاثاء، رسالة إلى حسن يوسف أحد قياداتها في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" كل فلسطيني يفتخر ويتشرف بأن يقتدي بالقائد الثابت عزيز النفس الهمام "الشيخ حسن يوسف" قاهر الأعداء وملهم الأجيال وأسطورة الصمود".

وأضاف برهوم:" حقاً علينا أن نرفع رؤوسنا عاليا ونفتخر بقيادات شعبنا ونقبل اياديهم الطاهرتين".

جاء ذلك في أعقاب مزاعم القناة العبرية 12 إنها ستبث اليوم الثلاثاء مقابلة مع أحد أبناء القيادي في حركة حماس حسن يوسف، يتحدث فيها عن هروبه من الضفة الغربية إلى إحدى دول جنوب شرق آسيا.