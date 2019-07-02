ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حماس ترسل رسالة إلى الشيخ حسن يوسف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:07 - 02 يوليو 2019
عناصر من القسام يحملون صورة للشيخ حسن يوسف.JPG عناصر من القسام يحملون صورة للشيخ حسن يوسف.JPG
بنك فلسطين
مشاركة

وجهت حركة حماس اليوم الثلاثاء، رسالة إلى حسن يوسف أحد قياداتها في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):" كل فلسطيني يفتخر ويتشرف بأن يقتدي بالقائد الثابت عزيز النفس الهمام "الشيخ حسن يوسف" قاهر الأعداء وملهم الأجيال وأسطورة الصمود".

وأضاف برهوم:" حقاً علينا أن نرفع رؤوسنا عاليا ونفتخر بقيادات شعبنا ونقبل اياديهم الطاهرتين".

جاء ذلك في أعقاب مزاعم القناة العبرية 12 إنها ستبث اليوم الثلاثاء مقابلة مع أحد أبناء القيادي في حركة حماس حسن يوسف، يتحدث فيها عن هروبه من الضفة الغربية إلى إحدى دول جنوب شرق آسيا.

 

متعلقات