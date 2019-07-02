نتنياهو: علينا أن نوسع أراضينا



قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن دولة إسرائيل من حيث المساحة صغيرة جداً؛ لكنها تمتلك جيشاً كبيراً وقوياً، ورغم ذلك فهي تواجه نفس التهديدات التي تواجهها الدول العظمى لذلك علينا أن نوسع أراضينا".

وأضاف نتنياهو خلال كلمة له في احتفالية لتكريم وحدات احتياط عسكرية: "علينا أن نوسع أراضينا بقدر ما نوسع قوتنا القتالية بمضاعفة عددها عدة مرات وذلك بفضل الجنود في كافة الوحدات العسكرية للجيش".

وأشار نتنياهو إلى أن الاختبار الأكبر هو في المعركة، وعلينا نقل المعركة إلى أراضي العدو وتوسيع أراضينا، لافتاً إلى أن "قوات الاحتياط أثبتت قدراتها على حسم المعركة، ومن خلال تلك الجهود الجبارة استطاعت إسرائيل قلب الأمور على رأسها، إذ بتنا في غضون أقل من ثلاثة أسابيع على مشارف القاهرة ودمشق".

وبين أن قدرات إسرائيل على حماية الأراضي المحتلة من تهديدات الأعداء كما يقول "إن تلك التهديدات غير متوقفة ولكننا نواجهها بكل عظمتنا".