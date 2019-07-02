هيئة الأسرى: تشغيل خط الهاتف في قسم الأسرى الأطفال في "الدامون"

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأنه تم البدء بتشغيل أجهزة الهواتف العمومية في قسم رقم (4) في معتقل "الدامون"، وهو القسم المخصص للأسرى الأطفال المقدسيين.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أنه تم تركيب ثلاثة أجهزة في القسم، وأجري اليوم أول الاتصالات بين ممثلي الأسرى الأشبال في الدامون، وقيادة حركة فتح في معتقل "ريمون".

ولفتت إلى أن خطوة تركيب أجهزة التلفونات العمومية في أقسام السجون، كانت أحد المطالب الأساسية التي خاض من أجلها الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام في معركة الكرامة الثانية، حيث تم إنهاء الاضراب بعد ثمانية أيام، عقب عقد اتفاق خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي بين قادة الحركة الأسيرة وإدارات سجون الاحتلال يقضي بتلبية عدد من مطالبهم مقابل وقف خطواتهم التصعيدية ضد إدارات سجون الاحتلال.

يذكر أن عدد الأسرى القابعين في قسم (4) في "الدامون" 40 أسيرًا من بينهم 35 أسيرًا قاصرًا و5 أسرى بالغين.