الاحتلال يفرج عن جثمان الشهيد الفتى إسحاق اشتيوي من مدينة رفح

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن جثمان الشهيد الفتى إسحاق اشتيوي (16 عامًا)، عبر حاجز بيت حانون/ايرز.

وأعلنت مصدر في الشؤون المدنية مساء أمس الاثنين، أن سلطات الاحتلال أبلغتهم نيتها الإفراج جثمان الشهيد اشتيوي من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

يُشار إلى أن الطفل اشتيوي استُشهد متأثرًا بجروح أصيب بها؛ جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه في الثالث من أبريل الماضي، وكان يرافقه طفلان أصيبا قرب السياج الأمني، وتم اعتقالهما، والإفراج عنهما في وقتٍ لاحق، وبقي الجثمان محتجزًا من حينها.