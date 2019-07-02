والد نيمار يعقد جلسة مع إدارة برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بصدد عقد جلسة مع إدارة برشلونة الإسباني، من أجل مناقشة عودة نجله إلى صفوف البارسا.

وقالت صحيفة "Esporte Interativo" البرازيلية، إن والد نيمار ومحاميه سيلتقيان اليوم في برشلونة مع أندريه كوري أحد المسؤولين في النادي الكاتالوني والمتخصص في السوق البرازيلي، والذي كان عاملا رئيسيا في انتقال اللاعب للبلوغرانا سابقًا.

وأضافت الصحيفة "هناك ثقة كبيرة في إمكانية التوصل لاتفاق بين الطرفين، والتي ستكون الخطوة الأولى قبل التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان".

وأشار التقرير، إلى أنه من الممكن أن يتم إدماج بعض من لاعبي برشلونة في الصفقة، لإقناع إدارة البي أس جي بالتخلي عن نيمار.

وكان نيمار رحل عن صفوف برشلونة في صيف 2017، إلى سان جيرمان، بعدما قرر الأخير دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البلوغرانا، والذي يقدر بـ222 مليون يورو، بينما تشير تقارير صحفية إلى رغبة النادي الكاتالوني في إعادة نجم السامبا في الصيف الحالي.