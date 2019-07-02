مصدر يكشف لـ"فلسطين اليوم" ما يحمله الوفد المصري في جعبته خلال زيارته لغزة

قال مصدر مسؤول، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضح المصدر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن ملف تثبيت التفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي سيكون على رأس أولويات الوفد المصري خلال اجتماعه مع قيادة الفصائل في قطاع غزة.

وأضاف: "سيناقش الوفد ملفات إدخال الأدوية إلى قطاع غزة والمواد ثنائية الاستخدام، وبناء المستشفى الدولي شمال قطاع غزة، واستمرار تدفق الوقود إلى محطة توليد الكهرباء".

وتابع: "كذلك سيتم التشديد على ضرورة عدم تلاعب الاحتلال في مساحة الصيد، ووصول الأموال القطرية في موعدها، وعدم تدخل الاحتلال في توزيعها".

وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية أوضح المصدر أنه من غير المتوقع الحديث في الملف، مبينًا عدم وجود أي تطورات أو تقدم في ملف المصالحة.

الجدير بالذكر أن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية كشف في وقت سابق لـ"فلسطين اليوم الإخبارية" عن نية الوفد الأمني المصري زيارة قطاع غزة لبحث العديد من الملفات المهمة، والاجتماع بالفصائل الفلسطينية خلال الأسبوع الجاري.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قالت إن سلطات الاحتلال بدأت التخطيط لبناء مستشفى ميداني ضخم على مساحة 40 دونمًا، يشمل 16 قسمًا صحيًا، وذلك في منطقة قريبة من "إيرز" شمال قطاع غزة.

وأوضحت الصحيفة، أن فريقاً طبيًا دوليًا سيشرف على المستشفى، حيث سيتم تمويله من قبل منظمة أمريكية، وربما تساعد قطر في إنشائه مشيرةً إلى أنه سيضمن تحسنا كبيرًا للمرضى في غزة، خاصةً مرضى السرطان.

وأضافت، "رغم أن التفاهمات دخلت مرحلة جديدة، إلا أن إسرائيل ليست على استعداد لفصل الترتيبات حول قضية الأسرى الإسرائيليين والجنود المفقودين بغزة، على عكس حماس".