دراسة: أحشاء الأسماك وعظامها أكثر فائدة من لحومها

كشفت دراسة جديدة عن أن الأجزاء الأكثر غنى بالعناصر الغذائية في الأسماك ليست لحومها، بل الأجزاء الثانوية التي يتم التخلص منها عند التحضير.

وجاء في دراسة أعدتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) أن لحوم الأسماك لا تحتوي على القدر الأكبر من البروتين والعناصر الغذائية الأخرى، على عكس الاعتقاد الشائع.

وأضافت فاو أن الأجزاء الثانوية التي يتم التخلص منها -مثل عظام الأسماك ورؤوسها وأحشائها- تحتوي على أضعاف العناصر الغذائية التي تحتويها اللحوم.

وتابعت "نحن نتحدث عن نسبة تتراوح بين مئة وألف ضعف القيمة الغذائية حسب نوع الأسماك". مضيفة أنه يتم التخلص مما بين 30 و70% من القيمة الغذائية للأسماك، أثناء عملية التحضير للطهي.

وفي ضوء البيانات، طورت منظمة فاو مشاريع تجريبية في بيرو وأفريقيا، تتضمن الاستفادة من المنتجات الثانوية للأسماك، وإعدادها في الوجبات المدرسية هناك. وقالت المنظمة إن النتائج واعدة للغاية حتى الآن.

وجاء في الدراسة "نحن نأخذ في الاعتبار التكلفة المنخفضة، والقيمة الغذائية العالية للمنتجات".

وحسب المنظمة، تحتوي الأسماك على كميات جيدة من البروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعد مكونا أساسيا لصحة المخ والقلب والأوعية الدموية.