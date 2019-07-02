تفاصيل زيارة وزير الخارجية "الإسرائيلي" للإمارات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن زيارة سرية لم يجر الإعلان عنها رسميا بالإمارات، قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس إلى أبو ظبي أمس الأحد، والتقى خلالها مسؤولين إماراتيين.

وقال حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية، إن كاتس قام بزيارة إلى أبو ظبي "وشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة، وأجرى عدة لقاءات، بينها لقاء مع مسؤول كبير في الإمارات".

وتجاهلت الحكومة والصحف الإماراتية الرئيسية خبر الزيارة، أو الإعلان عنها مسبقا أو مناسبتها، أو لقاء كاتس بالمسؤولين الإماراتيين، أو نقل صور تجول الوزير الإسرائيلي بمسجد الشيخ زايد.

وأوضح بيان للخارجية الإسرائيلية أن كاتس اجتمع مع مسؤول إماراتي كبير، دون ذكر اسمه، حيث بحثا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والإمارات.

وحسب البيان، فقد بحث كاتس الجوانب الإقليمية والعلاقات بين الجانبين، والحاجة إلى التعامل مع تهديدات إيران، وتطويرها للسلاح النووي والصواريخ ودعمها لـ"العنف والإرهاب" ضد المصالح الإقليمية.

واشار البيان إلى أن الوزير الإسرائيلي تطرق لمبادرة "مسارات السلام الإقليمي" التي تشتمل على اتصال اقتصادي واستراتيجي بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج عبر الأردن وشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا(الإسرائيلي) على البحر الأبيض المتوسط.

والتقى كاتس هناك بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، بحسب بيان الخارجية الإسرائيلية.

ووفق المصدر ذاته، قال كاتس في ختام الزيارة (الأحد): "أنا متحمس للوقوف هنا في أبوظبي لتمثيل مصالح إسرائيل في دول الخليج العربي".

وأضاف: "سأستمر بالعمل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعزيز سياسة التطبيع مع الدول العربية، وذلك بناء على قدرات إسرائيل الأمنية والاستخباراتية".

وحتى الساعة 16.30 تغ من مساء الاثنين، لم يصدر تعقيب رسمي من الإمارات حول الزيارة.

وزادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات والبحرين.

وزار كاتس خلال وجوده بأبو ظبي مسجد الشيخ زايد، والتقط فيه عدة صور ، وهو المسجد الذي أضحى مزارا يلتقط فيه المسؤولون الإسرائيليون الصور كلما زاروا العاصمة أبو ظبي .

وتكررت الوفود والشخصيات الرسمية والرياضية التي زارت الإمارات العام الجاري وكذا العام 2018، ضمن ما وصفه مراقبون بحمى التطبيع الخليجي مع الاحتلال .

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت في 29 اكتوبر الماضي 2018، تسجيلا وصورا لوزير الثقافة والرياضة الإسرائيلية ميري ريغيف وهي تتجول برفقة مسوؤلين إماراتيين في مسجد الشيخ زايد في أبو ظبي.

وظهرت حينها ريغيف مرتدية الحجاب وهي تتجول في أرجاء المسجد وتقول بالتوفيق في سجل الزائرين، فيما علق حينها حساب (إسرائيل بالعربية) التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالقول إن "ريغيف قامت بزيارة مسجد الشيخ زايد الذي يعتبر من أهم معالم أبو ظبي الإسلامية السياحية وأيقونة الهندسة المعمارية الإسلامية".

ونقل الحساب عن ريغيف قولها خلال الزيارة إن "رسالة المسجد هي رسالة الأخوة والسلام"، فيما ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أن "الوزيرة دخلت مسجد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان باللباس التقليدي، وقامت بتغطية شعر رأسها بالحجاب، بحسب التقاليد المعمول بها عند المسلمين".

وكانت ريغيف وصلت إلى الإمارات قبل أيام برفقة الفريق الإسرائيلي لرياضة الجودو، حيث ظهرت وهي تقف إلى جانب مسؤولين إماراتيين خلال عزف "النشيد الوطني الإسرائيلي" لأول مرة، وسط ترحيب إسرائيلي وتنديد واسع من الناشطين العرب على وسائل التواصل الاجتماعي.