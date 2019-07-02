4 زيوت طبيعية للتخسيس

الرجيم ليس الحل الوحيد للتخلص من السمنة والدهون الزائدة فى الجسم ولكن هناك بدائل أخرى، وتعتبر الزيوت الطبيعية من أكثر البدائل التى تساعد على انقاص الوزن، فهناك العديد من الزيوت التى تحتوى على فيتامينات وخصائص تساعد على حرق الدهون وذلك بإضافتها فى النظام الغذائيى كل يوم.

وحسب ما ذكره موقع developgoodhabits فإن الزيوت التى تساعد على التخسيس هى:

1- زيت القرفة، له دور فعال فى الحفاظ على مستوى الجلكوز فى الدم كما انه يساعد على تحسين عملية الهضم والتخلص من الدهون الزائدة ، وذلك بإضافة زيت القرفة على الاكلات التى تتناولها .

2- زيت الزنجبيل ، يقلل خطر الإصابة بالأمراض ويساعد على امتصاص الفيتامينات وتحسين الصحة العامة ،فضلا عن ذلك يعتبر زيت الزنجبيل من ابرز الزيوت التى تساعد على انقاص الوزن حرق الدهون فى الجسم.

3- زيت الليمون، يعمل على إذابة الدهون وإنقاص الوزن، كما انه يعمل على تعزيز الحالة المزاجية.

4- زيت النعناع، يساعد على الشعور بالشبع وبالتالى انقاص الوزن وحرق الدهون، فيمكن اضافته على العديد من الوجبات نظرا لمذاقه الطيب.