ما قصة عبد الفتاح عسلية، مروض الأفاعي في غزة؟

عشق تربية و اصطياد الزواحف و اقتنائها في المنزل منذ صغره، و منذ ذلك الحين أصبحت حياته رحلة استكشاف تعرف من خلالها على عشرات الأصناف من الأفاعي، حتى أصبح يمتلك خبرة فريدة و نادرة عمرها أكثر من 20 عاماً في ترويض الأفاعي، بل أصبح يقدم العون للمواطنين الذين يواجهون خطر وجود الأفاعي في مناطق سكنهم.

و يواصل الشاب عبد الفتاح عسلية، من محافظة شمال غزة ممارسة هوايته، و لا زال يرتاد الأحراش و مناطق تواجد هذه الأفاعي، بالإضافة الى المنازل التي وصلت اليها هذه الزواحف، حيث يقوم بجمعها و تربيتها.

و يقول عسلية لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" التي زارت المكان الذي يجمع فيه هذه الزواحف إن هدفه الآن هو توفير الوعي للمواطنين، و مساعدتهم في معرفة أنواع هذه الأفاعي و ما اذا كانت سامة أو لا، و تقديم الإجراءات الوقائية لهم.

و يضيف: " يوجد في فلسطين، نحو 28 نوعاً مختلفاً من الأفاعي، منها السام و منها غير السام"، مشيراً الى أن أفعى فلسطين التي تنتشر الآن في غزة و الضفة و غور الأردن و بعض بلدان العالم، هي الأخطر بين أصناف الأفاعي.

و يُربي عسلية نحو 15 نوعاً في منزله، يقول بأنه حصل عليها عبر رحلاته الاستكشافية في الأحراش والمناطق الزراعية، ومنا "العربيد" و"البقلاوية" و"الزيتون" و"بقلاوية الصحراء" و"أبو السيور" و"الزعرة"، وغيرها.

و يشجع عسلية ابنائه على التعامل مع انواع الافاعي و الزواحف التي يقتنيها، و لاحظت مراسلتنا أن ابنائه يقومون بحمل هذه الأفاعي و اللعب معها و وضعها على اجسادهم دون خوف.

و لفت الى أنه يقوم بمساعدة المزارعين الفلسطينيين وأصحاب البيوت الذين يستنجدون به عندما يعثرون على أي من أنواع الأفاعي، كما أنه يقدم خدمات أخرى للأطباء على سبيل التعرف إلى أنواع لدغات الأفاعي التي قد تصيب المواطنين.

و أوضح أنه بجهد و تمويل ذاتي، خصص غرفة في بيته و وضع فيها صناديق زجاجية يحتفظ بها بعدة أنواع من الأفاعي، حيث يصل اليها طلبة من المدارس و الجامعات و صحفيين للتعرف على هذه الأنواع، و الحصول على معلومات حولها.

و أشار الى أن تربية الأفاعي تتطلب درجة حرارة ملائمة، كي تبقى على قيد الحياة، و هذا ما يشكل مشكلة حقيقية لديه بسبب انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة لساعات طويلة، مؤكداً بأنه يضطر لإطلاق سراح بعض الأفاعي في فصل الشتاء لعدم قدرته على توفير الحرارة المناسبة.

و يقوم عسلية بين الحين و الآخر بنشر فيديوهات و صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحتوي على شرح طبيعة أنواع الأفاعي، و طرق التخلص منها و توعية المواطنين بمدى خطورتها و أماكن تواجدها.

ويقدر عدد الأفاعي التي تعيش في فلسطين بـ34 نوعاً، منها تسعة أنواع سامة، و25 نوعاً غير سام، وتعيش في مناطق النقب والأغوار وبقية الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى "الأفعى الفلسطينية"، وفقاً إحصائية صادرة عن جمعية "الحياة البرية في فلسطين".













