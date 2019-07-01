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شرطة المرور: 32 حالة وفاة في حوادث سير خلال النصف الاول من العام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:37 - 01 يوليو 2019
حوادث سير حوادث سير
بنك فلسطين
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أكد العميد إيهاب مهنا مدير عام شرطة المرور، أن عدد وفيات حوادث السير خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 32 حالة وفاة ؛ منهم 21 طفل ، والعشرات من الإصابات الخطيرة والعاهات المستديمة والمئات من الإصابات بمختلف أنواعها.

كما بلغ إجمالي مخالفات "بدون  رخصة قيادة" 239 مخالفة منها 66 مخالفة خلال أيام عيد الفطر فقط، وفقاً لمهنا.

و وفقاً لمدير شرطة المرور، فقد تم ضبط 50 دراجة نارية خلال عيد الفطر ،يتم تأجيرها للأطفال القُصر وتسببت بحوادث سير ويتم إستخدامها في عمل حركات بهلوانية تُعرض حياة المواطنين للخطر.

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