شرطة المرور: 32 حالة وفاة في حوادث سير خلال النصف الاول من العام

أكد العميد إيهاب مهنا مدير عام شرطة المرور، أن عدد وفيات حوادث السير خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 32 حالة وفاة ؛ منهم 21 طفل ، والعشرات من الإصابات الخطيرة والعاهات المستديمة والمئات من الإصابات بمختلف أنواعها.

كما بلغ إجمالي مخالفات "بدون رخصة قيادة" 239 مخالفة منها 66 مخالفة خلال أيام عيد الفطر فقط، وفقاً لمهنا.

و وفقاً لمدير شرطة المرور، فقد تم ضبط 50 دراجة نارية خلال عيد الفطر ،يتم تأجيرها للأطفال القُصر وتسببت بحوادث سير ويتم إستخدامها في عمل حركات بهلوانية تُعرض حياة المواطنين للخطر.