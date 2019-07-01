​أمم إفريقيا.. الكاميرون تخشى مفاجآت بنين

يخشى المنتخب الكاميروني، الثلاثاء، مفاجآت منتخب بنين عندما يصطدمان ببعضهما البعض في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

ويمتلك المنتخب الكاميروني في رصيده 4 نقاط بفارق نقطتين عن بنين، ومن ثم فإن لقاء الغد لن يكون سهلًا على الإطلاق.

ويمتلك المنتخب الكاميروني الحظ الأوفر في التأهل؛ حيث يكفيه الحصول على نقطة التعادل لاقتناص بطاقة العبور لدور الستة عشر، دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى.

أما في حالة تحقيق الثلاث نقاط فإنه سيتأهل مباشرة للدور ثمن النهائي ليواصل رحلة الدفاع عن لقبه.

على الجانب الآخر، سيكون منتخب بنين مطالبًا بالفوز على منتخب "الأسود"، إذا أراد تحقيق إنجازًا تاريخيًا بالتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، أما في حال تعادله فسوف تتقلص حظوظه كثيرًا في الصعود، وربما ينتظر تواجده ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وستكون مواجهة الغد هي الثالثة بين المنتخبين؛ حيث حقق المنتخب الكاميروني الفوز في المواجهتين السابقتين.

وسجل لاعبو الكاميرون 6 أهداف في مرمى بنين، فيما أحرز لاعبو بنين هدفين فقط في الشباك الكاميرونية.