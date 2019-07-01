"ملاهي البشير" في خبر كان.. صاحبها يستغيث وسلطة الأراضي توضح

حالته النفسية أصبحت صعبة جداً، فهو لم يتوقع أن كل ما قدمه خدمة لترفيه أطفال قطاع غزة سينتهي بغمضة عين وبشكل "غير قانوني" كما يقول صاحب ملاهي البشير محمد عقل، الذي تفاجأ اليوم الاثنين (1/7/2019) من شروع جرافات تابعة لسلطة الأراضي في هدم وهرس أسور الملاهي بشكل كامل.

السبب في الهدم المبدئي لأسوار الملاهي هو تراكم مبلغ كبير من المال عليه لسلطة الأراضي لم يلتزم بتسديده رغم الكثير من الاخطارات التي وصلته؛ لكن عقل وفقاً لقوله حاول جاهداً وبكل الوسائل الوصول إلى حل وسط مع سلطة الأراضي يقضي بالحفاظ على "ملاهي الأطفال" ومعداتها محلية الصنع خاصة مع بداية فصل الصيف والاجازات الرسمية حيث الرحلات الصيفية للعائلات الغزية دون الشروع في إزالتها.

عام 2016 بدأت قصة ملاهي البشير وسلطة الأراضي حيث طُلب من صاحب المشروع دفع مبلغ يقدر بـ 20 ألف دينار، لكنه دفع فقط 10 ألف دينار بسبب الظروف المادية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها جميع أبناء شعبنا.

وبعد سنوات جاءت سلطة الأراضي مرة أخرى تطلب مبلغ 20 ألف دينار، وهنا بدأت الإشكالية وتفاقمت بين الطرفين وفقاً لقول لـ"عقل" صاحب مشروع ملاهي البشير، الذي قال: "صراحة في هذا الوقت بالذات لا أملك ربع المبلغ فالأوضاع الاقتصادية تأزمت بشكل كبير، وبعد جدال طويل مع المسؤولين وافقوا على أن أسلمهم 7 ألاف دينار وهذا المبلغ غير متوفر وأحاول قدر المستطاع توفير 5 ألاف دينار لسلطة الأراضي".

"ولعدم توفر المبلغ المطلوب قدم عقل مقترحاً على سلطة الأراضي بالحصول على 2 دونم من الجهة الجنوبية للمدينة وهي المقابلة لقصر العدل، بهدف منحه مهلة لتوفير مبلغ الـ5 ألاف دينار، لكنهم رفضوا وفقاً لقوله، وعلقوا على باب الملاهي ورقة كتب فيها: "تسليم الأرض ودفع الأجرة بالقوة".

وأضاف لـ"فلسطين اليوم" : "سلطة الأراضي طلبت الحصول على 6 دونم من الأرض لكنني رفضت"، مشيراً إلى أن رفضه دفع السلطة للتراجع عن الاتفاق وتحذيره من السيطرة على كافة أراضي ملاهي البشير كاملة وبالقوة.

ورضخ عقل لقرار سلطة الأراضي التي أبلغته بنيتها السيطرة بالقوة على الأرض في غضون أسبوعين، لافتاً إلى أن الوقت مر ووتفاجأص من تنفيذ سلطة الأراضي لتهديدها بهدم السور بشكل كامل ولم يبقى منه أي حجر على بعض –هرس-.

وتابع قوله: "لم أتوقع أن تقوم جرافات تابعة لسلطة الأراضي بهدم وهرس أسوار المكان العام الخاص بترفيه الأطفال"، موضحاً أنه قام بمراجعة رئيس سلطة الأراضي الذي هدده بالقول: "الأسبوع القادم إن لم تزيل المعدات سيتم تدميرها وهرسها بالكامل وستجدها عبارة عن كومة ركام".

وناشد صاحب ملاهي البشير جميع المسؤولين بالوقوف إلى جانبه وحماية أحد الأماكن العامة التي تساهم في الترفيه عن أطفال غزة الذين يعانون الأمرين من الاحتلال والحصار.

سلطة الأراضي ترد على صاحب ملاهي البشير

أما مسؤولة العلاقات العامة في سلطة الأراضي أمل شمالي ردت على صاحب ملاهي البشير محمد عقل بالقول: "الرجل قدم مشروع استثماري للترفيه عن الأطفال منذ سنوات في أرض حكومية ونحن احترمنا هذا المشروع ومنحناه فرص كثيرة لتسديد المستحقات المالية، وأرسلنا له الكثير من الاخطارات بتسديد المستحقات أو إزالة المشروع الاستثماري لكن الرجل لم يلتزم بالاتفاق مع سلطة الأراضي".

وأوضحت شمال لفلسطين اليوم: "أن صاحب مشروع ملاهي البشير تعاقد مع سلطة الأراضي على انشاء مكان ترفيهي للأطفال في الأراضي الحكومية على مساحة 12 دونم، وتم توقيع الاتفاق، لكن بعد مرور سنوات لم يلتزم المتعاقد ببنود الاتفاق وعليه قررت سلطة الأراضي الحصول على حقوقها، لكن الأوضاع الاقتصادية للناس دفعت سلطة الاراضي للاقتراح على المتعاقد أن يُسلم 6 دونم من أراضي ملاهي البشير التي تم التعاقد عليها للمشروع الاستثماري إلا أن صاحب المشروع رفض الاقتراح، وهذا الامر دفع سلطة الأراضي لإزالة الأسوار وامهاله مدة من الوقت إما بتسديد المستحقات المتراكمة عليه وفق الاتفاق وإما أن تعود رقبة الأرض لسلطة الأراضي".