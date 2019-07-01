الاحتلال يوافق على إعادة 20 قارب صيد الى غزة خلال 24 ساعة

وافقت سلطات الاحتلال مساء اليوم الاثنين، على إعادة 20 قارب صيد فلسطيني محتجزة لديها، إلى قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ونقلل تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، عن مصدر في مكتب "المنسق" الإسرائيلي قوله، إنه "بناءً على توصية سلاح البحرية الاسرائيلي وجهات أمنية أخرى، تقرر نقل القوارب إلى القطاع عبر المعابر الحدودية البرية وذلك من أجل تقليص المخاطر التي قد يتعرض لها الجنود الإسرائيليين من احتمال إطلاق النار عليهم من شواطئ القطاع".

ووفقا للتلفزيون، هذه الخطوة تأتي على ضوء تجديد التفاهمات حول التهدئة التي تم إبرامها بين "إسرائيل" و حماس في نهاية هذا الأسبوع الماضي.