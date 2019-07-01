وزير الخارجية "الاسرائيلي" زار ابو ظبي وحضر مؤتمر

كشف اليوم، الإثنين، عن زيارة تطبيعية قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم أمس، الأحد، إلى أبو ظبي.

وجاء أن كاتس زار أبو ظبي في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لشؤون البيئة، إلا أنها تركزت في الأساس على تطوير العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات في مجالات عدة، كما عرض مجددا مبادرة إقامة سكة حديد تربط بين "إسرائيل" ودول الخليج.

و التقى كاتس أيضًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وأثار موضوع الاسري والفمقودين الاسرائيلين . كما التقى كاتز بمسؤول كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمت مناقشة الجوانب الإقليمية والعلاقات بين البلدين. وضرورة التعامل مع تهديدات إيران بشأن القضايا النووية وتطوير الصواريخ ودعم الإرهاب الإقليمي وعنف إيران ضد المصالح الإقليمية.

كما تمت مناقشة النشاط المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في مختلف المجالات ، مثل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة والزراعة والمياه.

وتأتي هذه الزيارة مباشرة بعد "ورشة المنامة" التي عقدت في البحرين، والتي تركزت أساسا على تطبيع علاقات إسرائيل مع دول عربية.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن كاتس أجرى عدة لقاءات، بينها لقاء مع مسؤول كبير في الإمارات.