لجنة دعم الصحفيين تعبّر عن قلها إزاء التهديدات بقصف مقرّ شبكة "الجزيرة"

تعرب لجنة دعم الصحفيين عن قلقها البالغ إزاء التهديدات التي تتعرّض لها شبكة «الجزيرة» في قطر، من طرف جهات سياسية مقرّبة من موقع القرار في المملكة العربية السعودية والذي تداولته وسائل اعلام متعددة.

وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه من اللازم عليها أن تقف بجانب الصحفيين، خاصة بعد اطلاعها على الإعلان الموقّع باسم صحفيي الشبكة وأسرهم المنشور في صحيفة «غارديان» البريطانية.

وضمت اللجنة صوتها إلى صوت العاملين في شبكة «الجزيرة» وأسرهم لجهة التخوّف من أن تتحوّل سياسة قصف المقرات الإعلامية إلى سياسة منهجية تتبعها دول بعينها في منطقة الشرق الأوسط، حيث قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، غير مرة، مقرات إعلامية، كما فعلت مع قناتي «القدس» و«الأقصى» وغيرهما.

وذكرت اللجنة في بيانها، بجدية التهديدات، لاسيّما مع ملاحظة استهداف «التحالف» الذي تقوده الإمارات والسعودية، لمؤسسات اعلامية يمنية بشكل متعمّد وممنهج، بحيث قصفت طائراتهم مكان قنوات اليمن الحكومية وقناة «اليمن اليوم» وقناة «المسيرة» أكثر من مرة خلال الحرب على اليمن.

وشددت على ضرورة التدخّل الفوري لوضع حدّ لمثل هذه التهديدات، مذكرةً بما نصّت عليه القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة لجهة اعتبار المقرّات الإعلامية أهدافاً مدنية لا يصحّ بحال استهدافها بذريعة الدعاية السياسية أو بثّ مضمون لا يتفق مع سياسات محدّدة.