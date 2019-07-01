رُغماً عن الاحتلال .. جنازة حاشدة للشهيد محمد عبيد في العيساوية

شيًّعت جماهير غفير في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة ظهر اليوم الاثنين، جثمان الشهيد محمد عبيد ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة البلدة رغم أنف الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المشاركون في التشيَّع هتافات تطالب بالثأر لدماء الشهيد عبيد، مؤكدين استمرارهم في طريق الجهاد حتى تحرير القدس.

وكان والد الشهيد رفض بشكل مطلق شروط الاحتلال لدفن جثمان نجله في باب الزاهرة قائلاً: "لو بضل ٢٠ عاما في الثلاجة لن نقبل بدفنه خارج العيساوية"

يذكر أن قوات الاحتلال كانت تشترط دفن جثمان الشهيد في ساعات المساء وبمشاركة 50 شخصاً فقط في تشيًّعه، عدم رفع أي اعلام او رايات خلال الجنازة، ودفع كفالة مالية تقدر بـ 25 ألف شيقل لضمان تنفيذ العائلة للشروط المطلوبة وفقاً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

واستشهد الشاب محمد سمير عبيد (20 عاما)، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت إثر قمع الاحتلال لوقفة احتجاجية مساء الخميس الماضي، في بلدة العيساوية شمالي مدينة القدس المحتلة، بحسب ما أكّدته وزارة الصحة الفلسطينية.