القبض على "محتال" تمكن من النصب على بنوك ومواطنين بمبلغ 4.5 مليون شيكل

قبضت شرطة محافظة الخليل، اليوم الاثنين، على شخص تمكن من النصب والاحتيال على عدد من البنوك وشركة تجارية وستة مواطنين بمبلغ يقدر ب 4.5 مليون شيكل.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي، بان فرع الشرطة القضائية بشرطة المحافظة تمكنت من رصد تحركات هذا الشخص.

وأوضح أن هذا الشخص مطلوب منذ عدة أشهر لصدور مذكرات قضائية وشكاوى تقدم بها مواطنون وشركات وفرعي بنوك في الخليل وقدرت قيمتها بأربعة ملايين ونصف المليون شيكل.

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن القوة تمكنت من القبض عليه، مشيرا إلى أنه تم توقيفه لحين استكمال الإجراءات القضائية.