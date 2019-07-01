فرنسا ترفع "تحذير الحر"

قالت سلطات العاصمة الفرنسية باريس، الاثنين، إنها رفعت تحذيراً من موجة حارة شديدة الخطورة أطلقته في 23 يونيو، مع ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد.

وتفادت باريس أسوأ ما في الموجة الحارة التي بلغت ذروتها في جنوب فرنسا حيث سجلت درجات الحرارة أرقاماً قياسية الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية إن درجات الحرارة سجلت أرقاماً قياسية بلغت 45.9 درجة مئوية في منطقة جالارج-لو-مونتيو قر بمدينة نيم بجنوب فرنسا، الجمعة.

وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة في شمال البلاد، قالت الوكالة إن متوسط درجات الحرارة لا يزال مرتفعا في الجنوب، حيث لايزال تحذير من موجة حارة عند المستوى الثالث، قائماً في عدد من المناطق الإدارية.