النفط ينتعش مع اتجاه "تخفيض المعروض"

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل الاثنين، مع اتجاه أوبك وحلفائها لتمديد تخفيضات المعروض حتى نهاية 2019 على الأقل خلال اجتماعهم في فيينا هذا الأسبوع.

ولامست العقود الآجلة لعقد أقرب استحقاق من خام برنت، تسليم سبتمبر، ذروة الجلسة عند 66.63 دولار للبرميل وكانت مرتفعة 1.72 دولار، بما يعادل 2.7% عند 66.46 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:39 بتوقيت غرينتش.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي، تسليم أغسطس، 1.52 دولار، أو 2.6% مسجلة 59.99 دولار للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في أكثر من 5 أسابيع، عند 60.13 دولار.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، الاثنين والثلاثاء، لمناقشة تخفيضات المعروض. وتقلص المجموعة إنتاج النفط منذ 2017 لمنع تراجع الأسعار في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي الإنتاج الأميركي.