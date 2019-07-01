"التجمع الإعلامي" يزور مؤسسة "فلسطينيات" بغزة 

زار التجّمع الإعلامي الفلسطيني، مؤسسة "فلسطينيات" بمدينة غزة، وذلك في إطار بحث سُبُل التعاون المشترك، والتواصل مع الأجسام والأُطُر والمؤسسات الصحفية المختلفة.

وترأس وفد "التجمع الإعلامي" رئيسه علاء سلامة، كما ضم كل من مسؤول ملف التدريب سفيان الشوربجي، ومسؤول لجنة غزة وسام المقوسي، ومسؤولة لجنة الإعلاميات أمل الحجّار، ومسؤول العلاقات العامّة قاسم الأغا.

وكان في استقبال الوفد، مديرة مؤسسة "فلسطينيات" في قطاع غزة منى خضر، والمحررة في شبكة نوى (إعلامية نسوية) شيرين خليفة، وأعضاء من إدارة المؤسسة.

وفي مستهل كلمته، أشاد "سلامة" بالدور الذي تلعبه مؤسسة "فلسطينيات" في خدمة شريحة الإعلاميات والصحفيات الفلسطينيات، مبديًا رغبة التجمع الإعلامي بتعزيز علاقته مع المؤسسة بشكل أكبر، بما يخدم تلك الشريحة المهمّة في المجتمع الفلسطيني.

وأكّد أن التجمع الإعلامي يحمل رسالة وفاق ووَحدة، ويركزّ على أهمية الانفتاح مع الكل الصحفي بمختلف التوجهات والانتماءات السياسية، على قاعدة الأهداف المهنية للإعلاميين والصحفيين، وتقديم كل ما من شأنه أن يمكنهم من تأدية رسالتهم الوطنية السامية بالشكل الأمثل".

ولفت إلى ضرورة التئام الأجسام والأُطر والكُتل الصحفية تحت مظلة واحدة، وتوحيد الخطاب الإعلامي بعيدًا عن التعصّب الحزبي، وحشد كل الطاقات لمواجهة الاحتلال وروايته الباطلة.

من جهتها، رحّبت "خضر" بوفد التجمّع الإعلامي الفلسطيني، مثمنةً مواقفه "الوحدوية" على الساحة الإعلامية، واصطفافه الدائم إلى جانب الإعلاميين والصحفيين، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم.

وأطلعت "خضر" وفد "التجمّع" على الأنشطة والبرامج والمشاريع التي تنفذها مؤسسة "فلسطينيات" وتستهدف من خلالها شريحة الإعلاميات والصحفيات، لجهة تنمية قدراتهنّ وإكسابهنّ مهارات متعددة.

وفي ختام الزيارة، قدّم "التجمع الإعلامي" درعًا تكريميًا لمؤسسة "فلسطينيات"؛ تقديرًا لدورها في خدمة المسيرة الإعلامية الفلسطينية.







