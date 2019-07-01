عضو كنيست يهدد قادة الفصائل حال استمر التوتر في "غلاف غزة"

هدد عضو الكنيست الإسرائيلي موتي يرأف، فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وحركة حماس على وجه الخصوص من إعادة بث الخوف والرعب في نفوس المستوطنين الإسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة.

وقال يرأف في خلال نقاش في الكنيست الإسرائيلي: "إن عاد الرعب والخوف إلى سكان غلف غزة بسبب إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة يجب أن يخشى قادة الفصائل في غزة على أنفسهم".

وأشار إلى أن الواجب على حكومة نتنياهو "إذا استمر حرق الأراضي الزراعية في غلاف غزة بإطلاق البالونات الحارقة يجب علينا تدمير البنى التحتية لقطاع غزة وذلك من خلال استخدام قوة الردع"، قائلاً: "علينا إعادة الأمن لغلاف غزة لسنوات طويلة".