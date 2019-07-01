برشلونة يكسب 80 مليون يورو في "صفقة غريزمان"

عنونت صحيفة "سبورت" الإسبانية على غلافها الاثنين عبارة "غريزمان.. يوم القرار"، في إشارة إلى أن إعلان الفرنسي أنطوان غريزمان عن قرار انضمامه لبرشلونة الإسباني قد اقترب.

وقالت الصحيفة إن برشلونة مستعد للتعاقد الآن مع النجم الفرنسي، بعد انخفاض قيمة فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد، من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يسعى إلى إنهاء التعاقد مع غريزمان في الأيام المقبلة، حتى يوجه اهتمامه لعملية التعاقد مجددا مع نجمه السابق، البرازيلي نيمار.

وبعد عملية شد وجذب بين برشلونة وأتلتيكو مدريد والنجم الفرنسي، أكدت الصحيفة المقربة من النادي "الكتالوني" أن إدارة الفريق أصبحت جاهزة لتقديم عرض لغريزمان.

ويسعى أتلتيكو لإتمام عملية بيع غريزمان بأسرع وقت، خاصة أن اللاعب أبدى رغبته بالرحيل عن الفريق.

وكان أتلتيكو مدريد تعاقد مع النجم البرتغالي الشاب جواو فيلكس مقابل 120 مليون يورو الأسبوع الماضي، ويتوقع أن يكون فيلكس البديل القادم لغريزمان في الهجوم.